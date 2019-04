La Fiera di Messina cambia volto: ultimato il portale d’ingresso – Foto

66 Condivisioni Facebook Twitter

La fiera di Messina ha il suo nuovo portale. I lavori di restaurazione sono terminati, le impalcature sono state tolte ormai da qualche giorno e, adesso, è possibile ammirare la nuova struttura d’accesso a quello che, un tempo, era uno dei principali luoghi d’incontro degli abitanti della città dello Stretto.

Ma chiaramente, il rifacimento del portale della fiera di Messina è solo parte di un progetto più ampio. Per l’estate, infatti, e per l’esattezza entro fine luglio, dovrebbe essere completato anche il padiglione che sorgerà nell’area tra l’ex teatro e la fontana. Quindi, il cantiere all’interno della struttura risulta, in sostanza, ancora aperto.

Intanto però, il nuovo portale, nella sua alternanza di bianco e rosso, si offre agli occhi dei passanti e di coloro che giornalmente, o almeno nei fine settimana, frequentano la passeggiata a mare, e fornisce già un’anticipazione dell’estate 2019, quando, come si diceva, i lavori dovrebbero concludersi. Per allora l’area, e quindi quello che sarà il padiglione delle arti e del turismo, dovrebbe diventare fruibile per la cittadinanza.

I lavori per il rifacimento del portale sono durati circa un anno e mezzo, mentre ancora non si quando inizieranno gli interventi che dovrebbero riguardare i pilastri all’interno della fiera di Messina, ormai in stato di degrado, che risultano tutt’oggi bloccati per questioni burocratiche.

