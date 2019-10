Festa di Ognissanti. Servizio straordinario per il tram giorno 1 novembre

0 Condivisioni Facebook Twitter

Buone notizie per chi si sposta con i mezzi. Domani, venerdì 1 novembre, ATM Messina ha deciso di mettere in funzione il tram, nonostante sia un giorno festivo, proprio per consentire ai cittadini di muoversi e raggiungere i cimiteri cittadini in occasione della festa di Ognissanti.

Il servizio tranviario, che abitualmente viene sospeso nei giorni festivi, nella giornata di domani funzionerà normalmente, o quasi. Seguirà, infatti la frequenza dei giorni feriali e passerà ogni 15 minuti. A variare, però saranno gli orari. Se infatti normalmente le corse del tram cominciano alle 05.15 del mattino e si interrompono alle 22.40, domani quella che un tempo era la linea 28 sarà attiva nella fascia oraria che va dalle 05.15 alle 21.30. Gli orari completo sono consultabili sul sito ufficiale di ATM Messina.

Quindi, a partire dalle 05.15 di mattina sarà possibile prendere il tram per spostarsi per la città ogni 15 minuti fino alle 21.30.

Si ricorda che, proprio in questo fine settimana, in occasione della festa di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti di sabato 2 novembre, cambiano anche gli orari di apertura di tutti i cimiteri di Messina.

