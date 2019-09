De Luca: «Niente falò di Ferragosto a Messina». Stanotte controlli sulle spiagge

2636 Condivisioni Facebook Twitter

I falò di Ferragosto a Messina sono gli immancabili protagonisti, causando spesso problemi di sicurezza pubblica. È per questo che il Sindaco Cateno De Luca ha appena pubblicato un video sulla sua pagina Facebook per invitare tutti coloro che hanno intenzione di organizzarne uno, a non farlo e a rispettare il divieto.

Sono decisi i toni di De Luca che, recatosi in spiaggia per qualche ora di relax, vi ha trovato pile di legna pronta per essere bruciata: «I falò non si possono fare, lo ribadisco».

«Informo che stanotte sarò personalmente in giro per le spiagge di Messina – ha avvisato il Primo Cittadino – insieme alla Polizia Metropolitana, alla Municipale e a MessinaServizi, tutta la notte. Vi sconsiglio di fare falò, perché sarete sanzionati e non solo, siamo pronti anche a sgomberare tutto, quindi non create situazioni antipatiche».

Il Sindaco sta, però, lavorando per permettere maggiore tolleranza il prossimo anno: «Cercherò – ha spiegato – di trovare la soluzione che ho già applicato a Santa Teresa, ma ancora non ci sono le condizioni per fare determinati percorsi a Messina».

«Vi auguro buon bagno – ha concluso. Ci vediamo in giro questa sera, andrò da Nord a Sud e viceversa».

