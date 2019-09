Estate 2019: arrivano le docce sulle spiagge di Messina

787 Condivisioni Facebook Twitter

Arrivano le docce sulle spiagge di Messina. Gli uomini dell’AMAM stanno installando proprio in queste ore dieci docce che, da nord a sud, consentiranno un miglioramento significativo in termini di servizi offerti dall’Amministrazione ai bagnanti in questa estate 2019.

I lavori erano iniziati nel mese di maggio, quando le maestranze dell’AMAM hanno iniziato ad individuare e segnalare i punti di presa d’acqua al quale collegare le docce.

Ma dove si possono trovare le nuove docce? Secondo quanto previsto dal progetto sperimentale “Aspettando la Bandiera Blu“, dalle prossime ore messinesi e turisti troveranno docce funzionanti nei seguenti punti:

2 in via Del Carmine

2 in via Marina (Ganzirri)

2 a Torre Faro

2 a Pace

2 a Santa Margherita

Ma questo è solo il primo passo. A dare maggiori dettagli è il sindaco Cateno De Luca che annuncia: «Per ora ne saranno installate dieci per il prossimo anno saranno un centinaio».

Continua così, quindi, il processo che porterà ad un vero e proprio cambio di look delle spiagge di Messina, con l’obiettivo di conquistare l’ambiziosa Bandiera Blu. Sempre in questa ottica nei mesi scorsi già diversi sono stati gli interventi realizzati.

Sono state installate, ad esempio, MessinaServizi ha provveduto all’istallazione di 75 mini isole ecologiche per poter consentire di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti anche in spiaggia. Proprio ieri, inoltre, sono state installate 10 passerelle per consentire l’accesso agevole alle spiagge ai portatori di handicap.

A questo vanno aggiunti gli interventi di pulizia delle spiagge che vengono effettuati periodicamente ma, naturalmente, il contributo maggiore deve essere dato dai cittadini, chiamati al rispetto delle regole. Oggi, però, un ulteriore passo verso la Bandiera Blu è stato fatto.

