Erosione costiera a Messina. Proseguono spediti i lavori a Galati Marina

I lavori sul lungomare di Galati Marina procedono spediti. A confermarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Salvatore Mondello, recatosi sul posto questa mattina per verificare lo stato di avanzamento degli interventi di contrasto all’erosione costiera.

Secondo quanto riportato dal Vicesindaco, che ha dichiarato di voler iniziare il 2019 “a spron battuto” per «ripagare la fiducia del Sindaco è quella di partire subito con le attività giornaliere delle deleghe assegnatemi», infatti, i lavori sarebbero già a un ottimo punto e addirittura in anticipo sul cronoprogramma previsto per la consegna.

«Un grazie particolare – ha dichiarato Mondello a seguito della visita – va all’ing. Armando Mellini, che sta curando con grande amore la direzione dei lavori, essendo presente costantemente in cantiere al fine che tutto possa procedere nel modo migliore. Con l’ing. Claudio Torre, responsabile dell’impresa appaltatrice, abbiamo effettuato una visita dettagliata del cantiere e si è potuta apprezzare l’accuratezza con la quale vengono eseguiti i lavori. Si tratta di un tassello importante per la mitigazione e la difesa del suolo in un’area del territorio comunale particolarmente fragile sotto il profilo dell’erosione costiera».

I lavori sul lungomare di Galati Marina sono stati avviati per porre un freno all’erosione costiera che, da anni ormai, porta via porzioni di spiaggia e crea sempre maggiori pericoli per gli abitanti della zona Jonica di Messina.

