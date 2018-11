Arriva Elio, il nuovo traghetto di Caronte & Tourist approda a Messina

121 Condivisioni Facebook Twitter

Una nuova nave è approdata questa mattina a Messina: si chiama Elio, in onore del cofondatore, insieme al fratello Amedeo, del gruppo Caronte Elio Matacena, ed è il più grande traghetto per il trasporto del gommato (auto, pullman, ecc.) attualmente operante nello Stretto di Messina.

Il nuovo imponente traghetto, pronto a unirsi alla flotta che quotidianamente attraversa lo Stretto portando da una sponda all’altra gli abitanti delle province di Messina e Reggio Calabria, i pendolari e gli studenti, oltre ai turisti interessati a visitare l’Isola, è lungo 132 metri e largo 22 metri.

Ma non solo. La new entry della squadra Caronte & Tourist è anche la prima unità a gas (LNG, gas naturale liquefatto) in servizio nel Mar Mediterraneo ed è stata costruita in Turchia, all’interno dei Cantieri Sefine Shipyard.

La nave, nei classici colori bianco e blu, è stata avvistata stamattina all’approdo di Rada San Francesco e sembra pronta – se non l’ha già fatto – a fare il suo ingresso nel trasporto da una riva all’altra dello Stretto.

(Foto di Vincenzo Annuario)

