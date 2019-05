Elezioni Europee. Ecco quanti voti hanno preso i singoli candidati di Messina

0 Condivisioni Facebook Twitter

Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega: sono questi i protagonisti indiscussi delle Elezioni Europee a Messina, dove a collezionare il maggior numero di preferenze è stata Dafne Musolino, portata avanti dal sindaco Cateno De Luca. Ma oltre all’assessore all’Ambiente, queste consultazioni hanno messo alla prova altri candidati messinesi, che hanno ottenuto risultati più o meno soddisfacenti.

Mentre, ricordiamo, Dafne Musolino candidata con Forza Italia ha portato a casa un totale di ben 47.097 preferenze in tutta la circoscrizione dell’Italia Insulare (comprendente Sicilia e Sardegna), il pentastellato messinese Antonio Brunetto, nonostante la vittoria del Movimento 5 Stelle a Messina, ha collezionato solo 17.631 preferenze. Analoga, in proporzioni ben diverse, la situazione per quel che riguarda Messina e la provincia.

Ma vediamo, nel dettaglio, quanti voti hanno preso alle Elezioni Europee 2019 i singoli candidati messinesi (Dafne Musolino, Antonio Brunetto, Maria Fernanda Gervasi, Francesco Rizzo, Giuseppe Sanò, Raffaella Spadaro, Livio Lucà Trombetta ed Eleonora Pagano) nella circoscrizione, in provincia di Messina e nella città dello Stretto.

Dafne Musolino (FI) : 47.097 (Italia Insulare) – 23.324 (Messina e provincia) – 8.112 ( Messina );

: 47.097 (Italia Insulare) – 23.324 (Messina e provincia) – ( ); Antonio Brunetto (M5S) : 17.631 (Italia Insulare) – 6.257 (Messina e provincia) – 2.727 ( Messina );

: 17.631 (Italia Insulare) – 6.257 (Messina e provincia) – ( ); Maria Fernanda Gervasi (FdI) : 9.305 (Italia Insulare) – 5.854 (Messina e provincia) – 1.417 (Messina );

: 9.305 (Italia Insulare) – 5.854 (Messina e provincia) – ); Francesco Rizzo (FdI) : 7.166 (Italia Insulare) – 4.353 (Messina e provincia) – 1.793 ( Messina );

: 7.166 (Italia Insulare) – 4.353 (Messina e provincia) – ( ); Giuseppe Sanò (+Europa) : 3.013 (Italia Insulare) – 2.396 (Messina e provincia) – 2.029 ( Messina );

: 3.013 (Italia Insulare) – 2.396 (Messina e provincia) – ( ); Raffaella Spadaro (Europa Verde) : 1.154 (Italia Insulare) – 323 (Messina e provincia) – 183 ( Messina );

: 1.154 (Italia Insulare) – 323 (Messina e provincia) – ( ); Livio Lucà Trombetta (Popolari per l’Italia) : 896 (Italia Insulare) – 564 (Messina e provincia) – 462 ( Messina );

: 896 (Italia Insulare) – 564 (Messina e provincia) – ( ); Eleonora Pagano (Popolo della famiglia) : 730 (Italia Insulare) – 322 (Messina e provincia) – 214 ( Messina );

: 730 (Italia Insulare) – 322 (Messina e provincia) – ( ); Carmelo Carlo Callegari (Partito Animalista): 639 (Italia Insulare) – 599 (Messina e provincia) – 558 (Messina).

(499)