È ufficiale: Navarra lascia. Nei prossimi giorni le dimissioni

1 Condivisioni Facebook Twitter

Adesso è ufficiale: Pietro Navarra si dimetterà dalla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Messina, a seguito della candidatura in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

L’annuncio è stato dato oggi, durante la seduta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Navarra è uno dei candidati alla Camera del Partito Democratico.

Le dimissioni arriveranno ufficialmente nei prossimi giorni, dopo il completamento degli atti amministrativi ancora pendenti. Adesso, dunque, parte il toto nomi per il nuovo Rettore. Dall’Ateneo non trapela ancora nessun nome ma, tra i papabili potrebbe esserci uno degli attuali dei prorettori. In questo caso il cerchio si stringe attorno a:

Daniela Baglieri

Giovanni Cupaiuolo

Salvatore Cuzzocrea

Antonino Germanà

Eugenio Guglielmino

Michele Limosani

Carlo Mazzù

Pietro Perconti

Antonio Saitta

Giovanni Tuccari

Emanuele Scrivano (prorettore vicario)

(37)