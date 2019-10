Domenica 27 ottobre torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora

0 Condivisioni Facebook Twitter

Domani dormiremo un’ora in più. Perchè? Perchè torna l’ora solare. Stanotte, infatti, dovremo portare indietro le lancette degli orologi di 60 minuti. Per l’esattezza, alle ore 3:00 torneranno ad essere le ore 2:00. Smartphone, pc, tablet e tutti gli strumenti digitali connessi ad Internet dovrebbero aggiornarne l’ora in maniera automatica.

Da domani, quindi, vedremo il sole tramontare prima. Grazie all’ora solare, infatti, avremmo più luce la mattina ma dovremmo di nuovo abituarci a salutare il sole già nel primo pomeriggio.

Il passaggio dall’ora legale all’ora solare può causare anche dei piccoli disturbi del sonno, stanchezza ed irritabilità. Niente paura: sono i classici sintomi di chi soffre di “mal di fuso orario”, il famoso jet lag che possono durare al massimo un paio di giorni.

