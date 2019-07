Dog Beach a Messina. Il M5S chiede spiagge dedicate agli amici a 4 zampe

73 Condivisioni Facebook Twitter

Avere delle spiagge per cani a Messina, situate in tre diverse zone della città, per combattere l’abbandono estivo ed incrementare l’offerta ricettiva per i tanti turisti che viaggiano con cani e gatti al seguito. E’ questa la richiesta dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, attraverso una mozione, chiedono l’istituzione di specifiche “Dog Beach” sul litorale cittadino.

Le spiagge dedicate agli amici a 4 zampe dovrebbero essere tre e situate sulla costa ionica, costa tirrenica e litoranea, per consentire l’accesso in spiaggia ai bagnanti con cani al seguito.

«La richiesta – spiegano i consiglieri comunali – fa parte di un piano complessivo per far sì che Messina divenga una città “amica degli animali”. Consapevoli del fatto che il libero accesso degli animali da compagnia in spiaggia possa comportare vari problemi di sicurezza e igiene, riteniamo che l’istituzione di apposite aree dedicate agli amici a 4 zampe, estese per 50 metri, possa portare notevoli vantaggi, tutelando i diritti di tutti i possessori di animali domestici, come sancito da una recente sentenza del Tar Lazio, e rendendo più appetibile l’offerta turistica cittadina, oltre a rappresentare un valido deterrente al randagismo».

«Naturalmente – proseguono – per garantire il corretto utilizzo dei litorali e per prevenire problemi di carattere sanitario, accesso alla spiaggia sarà consentito con le specifiche limitazioni e prescrizioni, fra le quali il rispetto di determinate fasce orarie, il divieto di usare detergenti, l’utilizzo obbligatorio di palette per gli escrementi e la tutela del decoro urbano».

