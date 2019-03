Dimissioni Calogero Ferlisi: il saluto di commiato a Palazzo Zanca

26 Condivisioni Facebook Twitter

Si è tenuto, questa mattina a Palazzo Zanca, il saluto di commiato all’ex Comandante della Polizia Municipale di Messina, Calogero Ferlisi.

Alla cerimonia hanno presenziato il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore con delega alle Risorse Umane e Polizia Municipale, Dafne Musolino, il presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile, i vicepresidenti Antonino Interdonato e Serena Giannetto con una delegazione di consiglieri, il segretario generale, Rossana Carrubba, il vice comandante del Corpo di Polizia Municipale, Marco Crisafulli con i commissari ispettori superiori, Lino La Rosa e Gaetano La Mazza.

Ferlisi ha guidato il corpo di Polizia Municipale di Messina per ben 20 anni, in servizio da 40, ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni volontarie lo scorso 25 marzo.

L’Amministrazione comunale lo ha ringraziato per il suo costante e prezioso lavoro, augurandogli i migliori esiti per la futura attività forense.

«Esprimo un sincero ringraziamento – ha dichiarato l’assessore Musolino – per l’opera svolta in questi anni. Attraverso un dialogo costante e costruttivo, abbiamo lavorato in perfetta sinergia nel rispetto delle decisioni assunte dall’Amministrazione comunale».

«È stata un’esperienza meravigliosa – ha dichiarato Ferlisi– in quanto sono sempre stato al servizio della cittadinanza. Mi scuso per il mio carattere, ma vorrei essere ricordato per essere stato il comandante che della legalità ha fatto il suo punto di riferimento, nello svolgimento delle proprie funzioni».

