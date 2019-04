Differenziata a Messina: avviata la raccolta nei negozi della IV Circoscrizione

11 Condivisioni Facebook Twitter

Continua il passaggio di Messina alla differenziata. È iniziata ieri, 1 aprile, la raccolta degli imballaggi di carta e cartone per le attività commerciali ricadenti nel territorio della IV Circoscrizione.

L’avvio della raccolta differenziata di carta e cartone per i negozi della IV Circoscrizione è stato disposto, dal Sindaco De Luca, con un’ordinanza dello scorso 27 marzo, su richiesta del presidente del CdA di MessinaServizi Bene Comune spa, Giuseppe Lombardo.

«Dai primi controlli – dichiara il presidente Lombardo – risulta che non tutti gli esercizi commerciali provvedono al conferimento in modo conforme a quanto previsto dall’ordinanza sindacale. Per quanto riguarda MessinaServizi ci sarà la tolleranza di qualche giorno prima di chiedere l’intervento del Corpo di Polizia municipale per sanzionare i trasgressori. Alla stessa maniera mi sembra doveroso apprezzare il comportamento di chi invece si è già adeguato alle nuove regole, consentendo ai nostri operatori di svolgere un buon servizio».

L’ordinanza consente di razionalizzare i mezzi, il personale e di arrivare al porta a porta integrale di tutte le frazioni dei rifiuti nell’intera città di Messina. Il primo giugno, secondo il “Piano De Luca”, dovrebbe essere il giorno di avvio della raccolta differenziata lungo tutto il territorio cittadino.

