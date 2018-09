Decoro Messina: pulita anche la via Tommaso Cannizzaro

4 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Prosegue il lavoro di MessinaServizi Bene Comune nell’ambito del progetto “Decoro Messina” per mantenere la città pulita. Il progetto di pulizia straordinaria ha già dimostrato i primi successi con le pulizie di alcune delle vie principali, tra cui il viale Gazzi e via La Farina. E adesso anche la via Tommaso Cannizzaro ha cambiato look.

Come accade ogni autunno, molte delle vie più verdi della città vengono ricoperte dalle foglie cadute, diventando un potenziale pericolo per i passanti che potrebbero scivolare. Ed era proprio questa la situazione che da qualche settimana si era verificata sulla via Tommaso Cannizzaro, ma grazie all’intervento della Società partecipata, una delle arterie cittadine più frequentate è stata sgomberata da tutte le foglie.

Adesso tocca al dipartimento di Mobilità Urbana e Viabilità per completare i lavori con la potatura degli alberi. Infatti, sarà vietata la sosta nella via Tommaso Cannizzaro, tra via Cesare Battisti ed i viali Italia/Principe Umberto sino al 23 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00, con esclusione delle giornate in cui sono previste manifestazioni religiose, civili e sportive.

Il progetto “Decoro Messina” avviato lo scorso 27 agosto ha già cominciato a dare i suoi primi frutti. La campagna che mira a sensibilizzare i cittadini sul tema della pulizia in poche settimane ha già restituito il decoro al viale Italia, viale Gazzi, via La Farina, svincolo S. Filippo e viale S. Martino.

Oltre ad occuparsi della regolare raccolta rifiuti, Messina Servizi porta avanti un’importante campagna contro l’abbandono dell’immondizia diffondendo numerosi adesivi indicando gli orari e giorni di conferimento dei rifiuti. Purtroppo non tutti hanno recepito bene il messaggio ed infatti nei primi giorni di settembre è scattata la prima multa per la violazione degli orari.

Tutto l’impegno dell’azienda si può ammirare sulla loro pagina facebook, dove registrano tutti gli interventi effettuati oltre che denunciare i casi di inciviltà che spesso si verificano a Messina. Si spera che così gli abitanti della città dello Stretto possano imparare a rispettare e prendersi più cura dei quartieri cittadini.

