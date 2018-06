De Luca in visita dal Prefetto. Vara e migranti i temi dell’incontro

38 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo aver incontrato il Questore e prima di recarsi a Palazzo dei Leoni per l’insediamento in qualità di Sindaco metropolitano, Cateno De Luca questa mattina si è recato in Prefettura per una visita di cortesia al Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi.

«Nel corso dell’incontro – ha dichiarato De Luca – abbiamo affrontato diversi argomenti tra i quali l’organizzazione della Vara e abbiamo concordato di rivederci a metà luglio per definire meglio il programma per questo importante evento».

Questa visita è stata anche l’occasione per poter analizzare il delicato tema dei migranti su cui si è ipotizzato un progetto di inclusione sociale finalizzato anche al miglioramento della vivibilità in città.

«Abbiamo fatto – ha proseguito il Sindaco – una disamina sulla questione migranti, dato che Messina è una delle città siciliane più interessate dagli sbarchi. Si è pensato di procedere all’attuazione di protocolli d’intesa sperimentali che consentano, a chi viene ospitato in Italia, di poter fare dei lavori di manutenzione, pulizia e altri settori che riguardano la vivibilità. Si è stabilito anche di avviare le procedure per costituire il comitato metropolitano presieduto dal Prefetto e dal Sindaco della città Metropolitana».

