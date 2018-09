Da Messina a Montecarlo: la sfida all’azoto liquido dello chef Pasquale Caliri

9 Condivisioni Facebook Twitter

Lo chef messinese Pasquale Caliri si lancia verso una nuova sfida che lo porterà a fine novembre oltre i confini nazionali, per la precisione a Montecarlo, dove parteciperà alla “Best Plate Challenge 2018” della World Gourmet Society insieme a colleghi provenienti da tutto il mondo.

Tema della sfida di quest’anno sarà la “creatività” e Caliri, chef della Marina del Nettuno, rappresenterà la Sicilia con un originale piatto chiamato “Egg it on” e confezionato mediante l’azoto liquido. In sostanza, si legge in una nota, si tratterà di una caprese ghiacciata a forma di uovo preparata come segue: «Un palloncino riempito di salsa al pomodoro che, colato nel gas liquefatto ghiaccia immediatamente creando un uovo cavo. All’interno, una spuma di mozzarella sifonata poggiata su ciottoli di mozzarella disidratata e fiori di basilico».

Insomma, un piatto classico della cucina italiana, ma reso originale dalla creatività dello chef Pasquale Caliri e dall’utilizzo di strumenti e tecniche d’avanguardia. Insieme a “Egg it on” a concorrere per il titolo di Best Plate 2018, il prossimo novembre a Montecarlo, saranno altri 83 piatti innovativi e originali, 23 ideati da chef italiani, e 60 frutto del lavoro dei colleghi provenienti da diverse parti del mondo.

Le pietanze verranno giudicate sulla base di criteri quali: la creatività, il miglior uso degli ingredienti e la migliore tecnica di cottura.

