Cyberbullismo, i consigli della Polizia di Stato agli studenti

Cyberbullismo e pericoli della rete, questi i temi principali del convegno che ha visto protagonisti la Polizia di Stato e gli studenti del Comprensivo Manzoni di Mistretta.

L’incontro, tenutosi lo scorso sabato 13 gennaio presso il cine-teatro Odeon, ha avuto come tema principale “Il cyberbullismo, la legalità informatica e i reati commessi dai minori” ed è stato organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Manzoni con la collaborazione del Comune di Mistretta, dell’associazione CO.TU.LE.VI (Contro Tutte le Violenze), del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti e dell’Associazione Forense “AM’ASHTART”.

A parlare con gli studenti del liceo scientifico, nonché giovani fruitori della rete, e a dare consigli utili per non incappare in truffe e situazioni pericolose è stato il dottor Marcello La Bella, Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Orientale.

Il dottor La Bella ha fornito un quadro chiaro ed esaustivo delle attività che la Polizia di Stato svolge in questo ambito in continua evoluzione, dando consigli e “dritte” su come muoversi all’interno della rete. Punto di partenza principale del seminario è stata la spiegazione sul funzionamento di uno strumento pratico quale il Commissariato di PS online, a cui si può accedere in qualunque momento per poter segnalare un uso improprio della rete.

Sul palco, in qualità di relatori, sono saliti inoltre: la dottoressa Ada Merrino, Procuratore Capo presso la Procura per i Minorenni di Messina; la dottoressa Sebastiana Ciardo, Giudice presso il Tribunale di Palermo; il dottor Giovanni Antoci, Sostituto Procuratore a Termini Imerese.

