Cucina siciliana nel mondo: oggi a New York si festeggia il “Cannolo Day”

Grazie all’iniziativa promossa dall’executive chef della catena di ristoranti siciliani “Piccola cucina” a New York, Philip Guardione, domani a New York si celebrerà il “Cannolo Day”: una festa pensata per valorizzare il famoso dolce siciliano divenuto ormai uno dei dessert preferiti dei newyorkesi.

I cannoli dello chef Guardione sono il dolce preferito fine pasto nei suoi ristoranti.

Grazie ai prodotti di altissima qualità e preparati con materie prime provenienti dall’Italia lo chef propone prodotti autentici e non le solite rivisitazioni che si possono trovare nei ristoranti italiani all’estero. I cannoli di Piccola Cucina sono sempre presenti nel menu e vengono preparati al momento.

«La giornata dedicata ai cannoli – racconta Philip Guardione – è una festa che permette di apprezzare a pieno un dolce intramontabile in Italia e farlo conoscere ulteriormente al pubblico americano. La nostra ricetta segue fedelmente la tradizione e regala un gusto unico, per palati gourmet e non».

Oltre alle materie prime che provengono tutte dalla Sicilia, anche il personale assunto presso questa catena newyorkese ha origini al 100% sicule.

Il Cannolo Day rappresenta per lo chef Guardione un’occasione per far conoscere la vera cucina siciliana e le sue tradizioni anche all’estero. Per diffondere l’iniziativa lo chef ha lanciato una sfida sui social: quanti cannoli siciliani si possono preparare in un solo giorno? Per partecipare alla sfida, basterà seguire il profilo instagram di “Piccola Cucina” e postare i propri video e le foto con gli hashtag #cannoloday #philipguardione #piccolacucinanewyork.

