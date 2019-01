Concorso AMAM a Messina. Ecco il bando e le scadenze

2 Condivisioni Facebook Twitter

Pubblicato il bando di Concorso AMAM. Per questo inizio del 2019 l’Azienda Meridionale Acque di Messina ha deciso di assumere nuovo personale: 28 posti verranno assegnati a breve e altri 12 in un momento successivo.

La decisione è stata presa nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi lo scorso 17 dicembre a seguito della quale sono stati pubblicati gli “avvisi di selezione personale subordinato ed avviso esplorativo per la selezione di n. 10 figure specialistiche”. Quindi, oltre alle 28 figure professionali con diverse qualifiche, AMAM è alla ricerca di 10 esperti per “far fronte ad esigenze tecnico-specialistiche non rinvenibili nel personale in servizio”. Il personale verrà assunto a tempo pieno e indeterminato.

Personale richiesto e tempi

Il primo avviso di concorso ha scadenza il 10 gennaio 2019 e fa riferimento alle seguenti qualifiche:

n. 5 unità con qualifica di “operario manutenzione impianti e reti”, II livello ccnl gas-acqua;

unità con qualifica di “operario manutenzione impianti e reti”, II livello ccnl gas-acqua; n. 2 unita’ con qualifica di “operaio magazzino/manutenzione stabile”, II livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica di “operaio magazzino/manutenzione stabile”, II livello ccnl gas-acqua; n. 5 unita’ con qualifica di “operaio manutenzione impianti di depurazione”, II livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica di “operaio manutenzione impianti di depurazione”, II livello ccnl gas-acqua; n. 2 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione dei contatori”, II livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione dei contatori”, II livello ccnl gas-acqua; n. 2 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione degli impianti”, II livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione degli impianti”, II livello ccnl gas-acqua; n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto di segreteria”, II livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica “impiegato addetto di segreteria”, II livello ccnl gas-acqua; n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai reclami”, II livello ccnl gas-acqua ed il relativo schema di domanda.

Il secondo avviso di concorso ha scadenza il 30 gennaio 2019 e fa riferimento alle seguenti qualifiche:

n. 3 unità con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e impiantistica”, III livello ccnl gas-acqua;

unità con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e impiantistica”, III livello ccnl gas-acqua; n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua; n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gas-acqua; n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua; n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua; n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua; n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua;

unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua; n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua”

Per quel che riguarda gli esperti, AMAM cerca le seguenti 9 figure professionali:

n.2 Esperti per attività a supporto dell’Ufficio Legale di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: “Giurista/amministrativista con esperienza nell’attività di recupero crediti e nella gestione di procedimenti amministrativi, con conoscenze in materia di Servizi Pubblici Locali, Società a partecipazione pubblica, con specifico riferimento al Servizio idrico integrato” – rif.Profilo Legale – A1;

Esperti per attività a supporto dell’Ufficio Legale di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: “Giurista/amministrativista con esperienza nell’attività di recupero crediti e nella gestione di procedimenti amministrativi, con conoscenze in materia di Servizi Pubblici Locali, Società a partecipazione pubblica, con specifico riferimento al Servizio idrico integrato” – rif.Profilo Legale – A1; n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: “Ingegnere con esperienza nella Progettazione e Direzione Lavori nei settori Civile, delle Reti idriche e fognarie, degli Impianti di Depurazione, con conoscenze in tema di Normative tecniche, Appalti pubblici Il Direttore Generale;

Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: “Ingegnere con esperienza nella Progettazione e Direzione Lavori nei settori Civile, delle Reti idriche e fognarie, degli Impianti di Depurazione, con conoscenze in tema di Normative tecniche, Appalti pubblici Il Direttore Generale; n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: “Geometra con esperienza nella supervisione di cantieri edili, impianti, reti – di nuove costruzioni o manutenzione e modifica di infrastrutture esistenti, con conoscenze in tema di norme, tecniche e gestione dei cantieri” – Rif. Profilo Geometra – C1;

Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: “Geometra con esperienza nella supervisione di cantieri edili, impianti, reti – di nuove costruzioni o manutenzione e modifica di infrastrutture esistenti, con conoscenze in tema di norme, tecniche e gestione dei cantieri” – Rif. Profilo Geometra – C1; n.1 Esperto per attività a supporto della Direzione Amministrativa di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: “Ragioniere o laureato in economia e commercio (almeno 1°livello) , con esperienza nella gestione della contabilità generale e analitica e nella redazione di bilanci, controllo di gestione” – Rif. Profilo Amministrativo – D1.

L’ultimo punto della determina fa riferimento al conferimento di un ulteriore incarico a una figura in grado di svolgere attività di “supporto alla Direzione Generale di AMAM S.p.A.”. Il candidato in questo caso dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

laurea triennale in Economia e Commercio (almeno 1°livello);

esperienza nella gestione, selezione e valorizzazione del personale.

Tutte le informazioni sul concorso AMAM, i bandi completi e i dettagli su come presentare domanda sono consultabili e scaricabili sul sito di AMAM, nella sezione avvisi pubblici.

