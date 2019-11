Comune di Montemare: sì o no? La Regione si pronuncia sul referendum

26 Condivisioni Facebook Twitter

Montemare sì o no? È questa la domanda che continuiamo a porci da quando è stato proposto il referendum per istituire un comune autonomo nella zona Nord di Messina. Tra richieste, ricorsi e rinvii la vicenda si sta prolungando più del previsto, ma sembra che la Regione voglia dare una svolta alla questione.

Ieri, l’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana si è pronunciato sul ricorso del Comune di Messina: «Si è dell’avviso che il ricorso appaia infondato e vada, quindi, respinto» questo il giudizio espresso.

Adesso spetta al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), al quale la Regione ha già mandato il suo parere, mettere la parola fine alla questione.

«Il progetto Montemare – scrive il Comitato Montemare Comune – per la creazione del nuovo comune, è ad oggi, come del resto è sempre stato, valido e sostenibile in tutti i suoi aspetti; la stessa Regione Siciliana ha stabilito questo con ben due istruttorie concluse positivamente sulla questione, concedendo infine il referendum che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 16 dicembre. Solo un tardivo ed inopportuno intervento di chiara matrice politica ha creato l’attuale forzata sospensione del referendum, già fissato, a meno di venti giorni dal voto, ma è solo una temporanea sospensione dei termini: il Referendum si farà».

