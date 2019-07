Il Comune di Messina cerca un suo rappresentante per il CdA del Teatro Vittorio Emanuele

15 Condivisioni Facebook Twitter



Il Comune di Messina cerca un rappresentante da inserire nel Consiglio di Amministrazione (CDA) dell’E.A.R. del Teatro Vittorio Emanuele. L’avviso è stato pubblicato oggi, 25 luglio, sull’Albo Pretorio e gli interessati avranno tempo fino alle ore 12.00 di lunedì 29 luglio per presentare la propria manifestazione di disponibilità. Chi può candidarsi? Di seguito tutti i requisiti necessari.

I requisiti

Essere cittadini dell’Unione Europea con godimento dei diritti politici;

essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’art 2387 del codice civile;

avere adeguata competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa per le funzioni disimpegnate presso Enti, Aziende pubbliche o private;

non essere incompatibili con le norme in materia di corruzione, illegalità, cause d’illeggibilità e di decadenza;

non essere incompatibili con le norme contenute nella Legge Ansiemi, relative alle associazioni segrete;

rendere nota l’eventuale appartenenza ad Associazioni, ONLUS, Cooperative Sociali, Logge Massoniche, Fondazioni e ogni altro genere di forme associative pubbliche e private non coperte dalla privacy.

Tutti i requisiti dovranno essere inseriti nel proprio curriculum vitae (in formato europeo) che può essere inviato al Comune di Messina tramite P.E.C. all’indirizzo email gabinettosindaco@pec.comune.messina.it, oppure presentato di persona all’Ufficio Relazioni con il Pubblico a Palazzo Zanca. È inoltre necessario allegare la dichiarazione sostitutiva.

«Ed ora ci occuperemo anche del Teatro Vittorio Emanuele», afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca. «Purtroppo la regione siciliana non ci ha ancora tranquillizzati sui trasferimenti del 2020 e 2021 e cercheremo di sostenere anche questa battaglia per la nostra città. È nostro intendimento individuare le giuste sinergie per rilanciare il nostro teatro con nuove attività evidenziate dal presidente designato Orazio Miloro».

L’avviso pubblico completo e tutte le informazioni su come candidarsi come componente del CdA del Teatro Vittorio Emanuele sono disponibili sul sito dell’Albo Pretorio di Messina.

(120)