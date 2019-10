Commemorazione dei defunti. Cambiano gli orari dei cimiteri di Messina

9 Condivisioni Facebook Twitter

In occasione della Commemorazione dei defunti (comunemente chiamata Festa dei morti) il Gran Camposanto e gli altri cimiteri di Messina cambieranno i propri orari di apertura. Le modifiche disposte dal Comune riguarderanno le giornate che vanno da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre.

Alcuni provvedimenti ulteriori sono stati presi per quel che riguarda il Gran Camposanto. Non sarà possibile, infatti, accedere all’area con le autovetture private nelle giornate in questione a causa della grande affluenza prevista.

Gli orari dei cimiteri di Messina in occasione della Commemorazione dei defunti

In occasione della Commemorazione dei defunti (comunemente chiamata anche Festa dei morti), il Cimitero Monumentale di Messina (Gran Camposanto) e gli altri cimiteri suburbani cambieranno i propri orari di apertura per consentire agli abitanti della città di far visita ai propri cari.

Le modifiche previste interessano le giornate di giovedì 31 ottobre e di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre.

Orari del Gran Camposanto di Messina

Nel dettaglio, il Gran Camposanto di Messina sarà aperto secondo i seguenti orari:

giovedì 31, venerdì 1 e sabato 2 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 17.00;

domenica 3 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Orari dei cimiteri suburbani di Messina

In concomitanza con la Commemorazione dei defunti, i cimiteri suburbani di Messina seguiranno i seguenti orari di apertura:

giovedì 31 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

venerdì 1 e sabato 2 novembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00;

domenica 3 novembre, dalle 8 alle 13.

Altre disposizioni per la Commemorazione dei Defunti a Messina

In considerazione della grande affluenza di persone prevista per i giorni dal 31 ottobre al 3 novembre, il Comune di Messina ha disposto alcuni provvedimenti di sicurezza.

In particolare, sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto alle autovetture private autorizzate ed anche a quelle munite di pass per i soggetti diversamente abili; pertanto l’utenza interessata potrà accedervi anticipando la visita ai Defunti nei giorni precedenti a giovedì 31 ottobre.

La ricezione dei cortei funebri e delle salme, giovedì 31, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, sarà effettuata per tutta la giornata dall’ingresso del Gran Camposanto, lato Baglio. I servizi archivio morti non saranno disponibili venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre.

Ulteriori aggiornamenti ed informazioni inerenti alla Commemorazione dei Defunti saranno pubblicati sul sito dedicato ai Cimiteri di Messina.

(Foto di Domenico Mazza)

