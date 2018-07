Comicità, sport e musica: I Soldi Spicci al Parolimparty di Milazzo

4 Condivisioni Facebook Twitter

Lo spumeggiante duo comico I Soldi Spicci si esibirà a Milazzo in occasione del Parolimparty, la tre giorni di sport da spiaggia aperta a persone con disabilità, che si terrà dal 7 al 9 settembre 2018 al lido accessibile “Open Sea Aism”.

Comicità, cinema e musica faranno, infatti, da accompagnamento alla convention sportiva promossa e organizzata da Mediterranea Eventi, Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e Associazione Bios grazie a Fondazione Vodafone Italia, che ha sposato il progetto nell’ambito del bando “OSO- Ogni Sport Oltre”. La manifestazione è stata finanziata attraverso una campagna di crowdfunding conclusasi con successo lo scorso inverno.

La tre giorni sportiva programmata per questo settembre prevede lo svolgimento di diverse attività: basket in carrozzina, sitting volley, tennis tavolo, calcio balilla, nuoto di fondo, bocce e burraco. A fare da cornice, il mare, la spiaggia e una serie di eventi collaterali.

Non solo sport, quindi, ma un evento a 360 gradi. Oltre a I Soldi Spicci, il duo comico composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano che spopola sul web e nelle piazze, infatti, sono previste anche la proiezione di film nella formula del “Cinema sotto le stelle” e il concerto dei Finley.

«Sarà una grande festa che coinvolgerà tutti i cittadini – ha spiegato Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi. Abbiamo scelto di affiancare ai momenti sportivi quelli di intrattenimento proprio per incentivare la partecipazione di tutta la città a quello che sarà un evento che ci piace definire “senza barriere”».

Il Parolimparty, infatti, è aperto a chiunque voglia partecipare ed è nato con lo scopo di promuovere l’attività sportiva, potente strumento di inclusione sociale, in piena accessibilità, coinvolgendo quante più persone possibile. Conclusa la prima fase del progetto, quella finalizzata alla raccolta fondi, infatti, si è svolta la campagna informativa, il “Parolimparty Tour” e la fase di formazione a cui hanno partecipato 50 giovani volontari.

«Ringraziamo il sindaco di Milazzo Giovanni Formica – ha concluso Finanze – gli assessori alla Cultura, allo Sport e alle Politiche sociali Piera Trimboli, Giuseppe Crisafulli e Giovanni Di Bella per il supporto che ci hanno dato, ma anche il Movimento sportivo milazzese, il presidente del coordinamento regionale Sicilia di Aism Angelo La Via, la Capitaneria di Porto e il Commissariato di Milazzo per la grande collaborazione dimostrata

