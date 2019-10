Ancora cinghiali a Tremonti: cronaca di un caso che si ripete da anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’emergenza cinghiali nella salita Tremonti non è stata ancora risolta. Questa mattina alcuni cittadini hanno segnalato, al vice presidente del Consiglio comunale Nino Interdonato, la presenza degli animali nella frequentata strada.

Il Consigliere Interdonato ha riportato la situazione all’Assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli: «Mi ha prontamente rassicurato – scrive – che nel giro di qualche giorno il problema sarà risolto. Staremo a vedere».

Risale a poco più di un mese fa l’episodio di un incidente che ha coinvolto i cinghiali e un centauro che, mentre percorreva la salita Tremonti, ha improvvisamente avvistato gli animali che correvano sulla carreggiata. Già allora l’Assessore Minutoli stava lavorando per risolvere il problema prima possibile.

Secondo quanto riferito dall’Assessore al consigliere della V Circoscrizione, Franco Laimo, era stata appena pubbliata sull’Albo Pretorio del Comune una «determina a contrarre per l’affidamento diretto ad una ditta per la cattura e l’allontanamento dei cinghiali».

Tuttavia i cinghiali continuano a vagare per le strade di Tremonti, come fanno da ormai tanti anni in tutta la Circoscrizione. Intanto, abitanti e rappresentanti politici continuano a fare segnalazioni, preoccupati dell’incolumità degli animali che si avvicinano alle strade percorse da automobili e mezzi pesanti e per quella dei cittadini che abitano nelle zone interessate dal fenomeno.

