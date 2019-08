Cinema sotto le stelle. La proposta della Terza Circoscrizione per l’estate

186 Condivisioni Facebook Twitter

Creare un cinema all’aperto itinerante che nelle sere d’estate si sposti tra i villaggi della zona Sud di Messina per regalare emozioni sotto le stelle a residenti e turisti: è questo l’obiettivo della proposta di delibera presentata dalla III Circoscrizione e indirizzata all’Amministrazione e, in particolare all’assessore allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia.

La delibera circoscrizionale, votata all’unanimità lo scorso 16 luglio, nasce dalla volontà di «creare momenti di intrattenimento, di integrazione e di svago per i cittadini dei villaggi che non hanno la possibilità di spostarsi» ed è pensata proprio per le serate estive. Luoghi ideali, secondo il Consiglio, per fare da sfondo al cinema all’aperto e accogliere i cittadini che vogliano guardare un film sotto le stelle sono naturalmente le piazze dei diversi villaggi presi in considerazione.

In particolare, il consiglio del III Quartiere propone di realizzarlo nelle seguenti piazze (e ville):

piazza Passionisti (Bisconte);

piazza Ferrarotto (Villaggio Aldisio);

Piazza Fazio (Camaro Superiore);

Piazza Palmara (Villaggio Santo);

piazza antistante la chiesa Santa Maria delle Grazie (Bordonaro);

Villa Dante;

Camaro San Luigi fronte chiesa;

Piazza Chiesa Parrocchia Maria Regina degli Apostoli (case Gescal);

piazza antistante Chiesa San Nicolò (Gazzi);

Piazza Chiesa Madonna delle Lacriome (Rione S.Annibale).

La delibera, al momento, rappresenta però solo una proposta che deve arrivare al tavolo dell’assessore allo Spettacolo e al Tempo Libero Giuseppe Scattareggia che ne dovrà valutare la fattibilità.

