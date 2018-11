Ciak, si gira! Domani a Messina le riprese del film “La regola d’oro”

21 Condivisioni Facebook Twitter

Il Cinema approda a Messina. Domani, venerdì 9 novembre, lo Stretto farà da sfondo alle riprese del film “La regola d’oro” che si svolgeranno all’interno del locale “L’Ancora”, la rosticceria che si trova sul viale della Libertà a ridosso dell’attracco della Caronte.

Autovetture, taxi e motorini dovranno quindi fare attenzione ed evitare di parcheggiare in prossimità del set – e quindi del locale – per non intralciare il lavoro dei tecnici e del cast impegnati nelle riprese del film. Il Comune, infatti, ha disposto il divieto di sosta per 12 ore, dalle 7.00 alle 19.00 del 9 novembre sul lato est della carreggiata est di viale della Libertà, per un tratto di strada di 80 metri in direzione nord.

L’area antistante l’ingresso del locale, infatti, sarà occupata dai mezzi tecnici utilizzati per la realizzazione della pellicola.

