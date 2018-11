Chiusura Giardino di Montalto. Dafne Musolino: «Provvedimento per ristabilire le regole»

28 Condivisioni Facebook Twitter

«L’affidamento del giardino all’associazione Puli-Amo è stata sospesa ma non ancora revocata». Così l’assessore Dafne Musolino prova a fare chiarezza sulla chiusura del Giardino di Montalo.

A darne notizia lunedì mattina erano stati i ragazzi di PuliAmo Messina che, per oltre un anno, ne hanno curato la gestione. La notizia ha fatto subito scatenare un vero e proprio “toto scommese” sulle cause che hanno portato a tale provvedimento da parte del Comune. L’ipotesi più gettonata è stata quella di uno “sfratto” causato da una festa di Halloween non gradita alla Curia e la festa c’entra davvero qualcosa.

A spiegare i retroscena della vicenda è l’Assessore Dafne Musolino, firmataria del documento di sospensione dell’affidamento del Giardino di Montalto ai volontari PuliAmo Messina. Tale decisione altro non è che «un provvedimento per ristabilire le regole».

Regole legate anche all’organizzazione di eventi all’interno di un’area pubblica, al pagamento di ticket d’ingresso e alla sicurezza.

«Prendo atto – afferma l’assessore Musolino – che secondo alcuni avere la gestione di un’area pubblica, a titolo gratuito, renderebbe possibile chiedere il pagamento di un biglietto di ingresso (e l’incasso a chi va?) o come si ritenga possibile organizzare feste a tema senza alcuna misura di sicurezza. Chi gestisce un’area pubblica deve essere responsabile di ciò che fa».

Pur sottolineando il lavoro ammirevole svolto da PuliAmo Messina, che ha rimesso a nuovo il Giardino di Montalto dopo anni di abbandono da parte di Comune e Curia, Dafne Musolino accende i riflettori sull’importanza del rispetto delle regole.

«L’opera certamente meritoria di pulizia e sistemazione del giardino merita ogni apprezzamento ma non giustifica le scelte che possono esporre il Comune a responsabilità civili e penali».

Cosa succederà adesso? Dopo aver annunciato la chiusura del Giardino di Montalto “fino a data da destinarsi”, PuliAmo Messina ha già chiesto un incontro con l’amministrazione De Luca, per esporre le proprie motivazioni e l’assessore Musolino precisa: «Non appena avverrà l’incontro adotteremo il provvedimento finale».

