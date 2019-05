Cecinbocca, a Messina la serata tra gastronomia e lettura a cura di Mesogea

0 Condivisioni Facebook Twitter

Cecinbocca …e vino nella brocca è il titolo della cena ispirata al libro Trattato dei ceci, di Robert Bistolfi e Farouk Mardam-Bey, (Mesogea 2011) che si svolgerà domani alle ore 20,30 in piazzetta Sabir, nella sede della casa editrice, in via Catania 62, a Messina.

Il cibo è una forma di espressione culturale che unisce i popoli, ne racconta le evoluzioni e le integrazioni. I ceci, da sempre considerati i più umili tra i legumi, diventano così i gustosi protagonisti, insieme a un libro che ne raccoglie storia e ricette, della serata gastronomica organizzata dalla casa editrice Mesogea – in collaborazione con Sabirfest Off – tra gli appuntamenti previsti in occasione del ventennale della sua fondazione.

Il Trattato dei ceci è un viaggio dal Mediterraneo all’Estremo Oriente in cui la passione gastronomica s’intreccia alla storia, alle tradizioni popolari, alle letterature classiche, Cecinbocca… e vino nella brocca è un invito a cogliere questo viaggio condividendo il gusto dell’incontro e il piacere del palato. Nel corso della serata infatti sarà proposto un menù con portate diverse ma tutte a base di ceci, seguendo le ricette tradizionali provenienti da diversi luoghi, dalla Sicilia al Medio Oriente.

Tra i cuochi della serata anche una famiglia di giovani siriani residenti a Messina che prepareranno alcune pietanze tipiche – sempre rigorosamente a base di ceci – della loro cucina, in collaborazione con il Progetto Corridoi Umanitari della CSD – Diaconia Valdese di Messina.

Per partecipare:

Il costo della singola cena è di € 10,00/persona.

Il costo della cena e del libro è di € 25,00/persona.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni

Tel. 329 8164320

E-mail info@mesogea.it

