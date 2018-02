C’è posta per te arriva a Messina? Avvistato postino in via Garibaldi

469 Condivisioni Facebook Twitter

C’è posta per te arriva a Messina? Quello che sembra essere un postino della famosa trasmissione di Maria De Filippi è stato avvistato oggi, poco prima delle 14:00, in via Garibaldi. La bici, il cappello blu e l’immancabile borsa che contiene l’invito: gli elementi chiave per riconoscerlo c’erano proprio tutti.

La notizia dell’avvistamento arriva da Twitter, dove @EmmaSukey ha postato uno scatto che riprende quello che sembra essere Giancarlo: uno dei postini più famosi di C’è posta per te. Giancarlo, infatti, ha iniziato la sua avventura in tv con un altro programma condotto da Maria De Filippi: Uomini e Donne. Dopo aver trovato l’amore, il giovane ha iniziato una nuova avventura con una delle trasmissioni più seguite del sabato sera.

Adesso la domanda è una sola: se quello avvistato è davvero un inviato della trasmissione, chi avrà ricevuto l’invito a recarsi negli studi di Roma?

