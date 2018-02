Piazza pulita a Messina: stamattina venti auto rimosse dai carro attrezzi

454 Condivisioni Facebook Twitter

Quella di oggi è stata una mattinata intesa per i carro attrezzi di Messina: nelle scorse ore, infatti, sono state rimosse circa una ventina di autovetture dalle vie del Centro.

Le auto sono state rimosse per ragioni di sicurezza in vista della visita del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni a Messina. In occasione dell’arrivo del Premier, che nel pomeriggio di oggi presiederà al convegno “Con le radici nella storia, scriviamo il futuro”, sono state istituite diverse modifiche ai percorsi delle linee ATM e alla viabilità, tra cui il divieto di sosta e di transito in alcune aree limitrofe al Teatro Vittorio Emanuele, luogo deputato per l’incontro. Le autovetture, quindi, sono state rimosse perché parcheggiate in divieto di sosta nonostante l’ordinanza, resa pubblica lo scorso martedì 13 febbraio.

Sebbene l’operatività di queste ore potesse sembrare a prima vista una diretta conseguenza della delibera emanata lo scorso venerdì dalla Giunta comunale, che prevede la presenza dei vigili direttamente a bordo dei carro attrezzi, le ragioni delle rimozioni, quindi, sono altre. Il provvedimento, infatti, non è ancora stato messo in atto.

Modifiche alla viabilità del 15 febbraio

Divieto di sosta con rimozione coatta : dalle 9 alle 20 , sul lato est della carreggiata di via Garibaldi, tra largo San Giacomo e viale Boccetta; in entrambi i lati di via San Camillo, tra le vie Garibaldi e Gasparro; di via Argentieri,tra le vie San Camillo e Cavalieri della Stella; di via Gasparro, tra le vie Cavalieri delle Stella e Pozzoleone e delle vie Pozzoleone, Casalaina ed Aspa;

: , sul lato est della carreggiata di via Garibaldi, tra largo San Giacomo e viale Boccetta; in entrambi i lati di via San Camillo, tra le vie Garibaldi e Gasparro; di via Argentieri,tra le vie San Camillo e Cavalieri della Stella; di via Gasparro, tra le vie Cavalieri delle Stella e Pozzoleone e delle vie Pozzoleone, Casalaina ed Aspa; Divieto di transito : dalle 14 alle 20 , su entrambe le carreggiate di via Garibaldi, tra Corso Cavour e viale Boccetta; mentre i veicoli provenienti dalla carreggiata ovest in direzione nord-sud, sempre in via Garibaldi, proseguiranno la marcia verso sud impegnando il Corso Cavour. Il transito sarà vietato, inoltre, in via San Camillo, tra le vie Garibaldi e Gasparro; in via Argentieri, tra le vie San Camillo e Cavalieri della Stella; in via Gasparro, tra le vie Cavalieri della Stella e Pozzoleone; infine nelle vie Pozzoleone, Casalaina ed Aspa.

: , su entrambe le carreggiate di via Garibaldi, tra Corso Cavour e viale Boccetta; mentre i veicoli provenienti dalla carreggiata ovest in direzione nord-sud, sempre in via Garibaldi, proseguiranno la marcia verso sud impegnando il Corso Cavour. Il transito sarà vietato, inoltre, in via San Camillo, tra le vie Garibaldi e Gasparro; in via Argentieri, tra le vie San Camillo e Cavalieri della Stella; in via Gasparro, tra le vie Cavalieri della Stella e Pozzoleone; infine nelle vie Pozzoleone, Casalaina ed Aspa. Dalle 14 alle 20 è previsto, inoltre, il collocamento di transenne in entrambe le carreggiate di via Garibaldi in intersezione con largo San Giacomo e viale Boccetta; nella carreggiata ovest di via Garibaldi all’incrocio con il Corso Cavour; in via Consolato del Mare a intersezione con via Garibaldi; in via San Camillo all’incrocio con le vie Garibaldi e Gasparro; in via Argentieri all’intersezione con via Cavalieri della Stella; in via Pozzoleone in corrispondenza alle intersezioni con la via Garibaldi e Corso Cavour; in via Aspa all’incrocio con via Garibaldi e Corso Cavour e in via Santa Maria La Porta in accordo con via Garibaldi.

Le modifiche ai percorsi delle linee bus sono disponibili nel nostro precedente articolo.

(1388)