“Canto per Nemo” è online. Ecco come scaricare il brano e sostenere il centro NeMo SUD

10 Condivisioni Facebook Twitter

“Canto per NeMO” è online. Il brano cantato da 50 giornalisti messinesi per sostenere le attività del Centro Clinico NeMO SUD, è scaricabile da diversi store online, in 240 paesi del Mondo. Il brano sarà disponibile con una donazione di 1,29€.

Un piccolo gesto, perfetto come regalo di Natale da farsi e da fare, che rappresenta tanto per NeMO SUD, che ogni giorno sta al fianco dei pazienti con malattie neuromuscolari.

A distribuirlo è Maninalto, etichetta Discografica milanese – specializzata nel Management e nel Booking – il cui fondatore è Christian Perrotta. Siciliano e particolarmente attento alle belle iniziative nate nella sua terra di origine. A contattarlo è stato il Maestro Alessandro Silipigni, che ha curato l’arrangiamento di “Canto per NeMO” e diretto i 50 giornalisti nell’entusiasmante avventura della registrazione del brano, scritto da Letizia Bucalo Vita, responsabile dell’ufficio fundraising e comunicazione di NeMO SUD.

Di seguito alcune delle piattaforme da cui è possibile scaricare il brano, semplicemente con un clic:

Spotify

iTunes

Deezer

Google Play

Amazon Music

Cos’è NeMO SUD

NeMO SUD è un centro multidisciplinare per la presa in carico di persone affette da malattie neuromuscolari – quali SLA, SMA e distrofie muscolari. Unico nel suo genere in tutto il Sud Italia, ha aperto le sue porte ai pazienti il 21 marzo del 2013, replicando quanto fatto dal centro clinico NeMO di Milano (aperto nel 2008). 20 posti letto, più day hospital e ambulatori, un’ampia palestra e coloratissime stanze (tutte differenti tra loro), accolgono oggi circa 3.000 pazienti. Persone che, finalmente, anche in Sicilia, trovano risposte alle loro domande.

Ente gestore di NeMO SUD è Fondazione Aurora Onlus (Fondazione Telethon, UILDM, Aisla Onlus, Famiglie SMA, Università e Policlinico di Messina) il cui presidente è Alberto Fontana.

La Fondazione è promotrice di diverse iniziative di fundraising, comunicazione e sensibilizzazione sul territorio. Tra queste, nel 2018, “DONARtE per NeMO SUD”: un circuito virtuoso, legato dal fil rouge di arte e solidarietà, che ha coinvolto migliaia di persone attraverso un calendario di 7 eventi (uno a Palermo e 6 a Messina) l’ultimo dei quali si terrà il prossimo 14 dicembre. Poesia, pittura, musica, danza, teatro e cinema: ognuno degli eventi è stato sold out, applaudito e fruttuoso in termini di raccolta fondi in favore di NeMO SUD.

(11)