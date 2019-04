Bus notturni. Biancuzzo chiede una linea per i villaggi della zona Sud

13 Condivisioni Facebook Twitter

Una linea bus notturna che colleghi, attraverso la Strada Statale 113/dir, Messina e Ponte Gallo: è questa la richiesta formalizzata dal Consigliere della VI Circoscrizione, Mario Biancuzzo.

L’interrogazione è indirizzata al Sindaco, Cateno De Luca, al Vicesindaco, Salvatore Mondello e al Presidente di Atm, Giuseppe Campagna: «Chiedo di istituire – scrive Biancuzzo – una linea notturna dalle 22 alle 3 del mattino, della linea 32, per disincentivare l’uso dei mezzi privati».

«La riviera estrema è fortemente penalizzata per mancanza di collegamenti notturni, mi riferisco ai villaggi rivieraschi di Timpazzi, Tono, Acqualadrone, Spartà, Piano Torre, Calamona, San Saba, Rodia, Marmora, Tarantonio, Orto Liuzzo, abitati che sorgono sul mare, con idonee ed attrezzate strutture alberghiere, lidi, bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, panifici, con un clima accogliente ed invitante, un mare pulitissimo con sabbia finissima.

I suddetti villaggi rivieraschi sono incastonati con le contrade collinari, bellezze uniche per la conformazione geografica. Con una nuova linea si incrementerebbe il turismo, i ragazzi potrebbero utilizzare il mezzo pubblico per raggiungere i villaggi sopra segnati, lasciando a casa motorini e macchine per raggiungere, in tranquillità e senza rischi, questi incantevoli luoghi sul mare».

(21)