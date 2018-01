Burger King Messina: ecco le foto in anteprima del locale

80 Condivisioni Facebook Twitter

Burger King apre oggi a Messina e noi siamo andati a sbirciare in anteprima i locali del nuovo fast food. L’inaugurazione del punto vendita, che si trova all’interno della Galleria Vittorio Emanuele, avrà inizio alle 17, quando si darà il via ad una grande festa a cui parteciperanno artisti di strada, ballerini e animatori per i bambini.

Il locale, però, come potete vedere dalle foto, è già riscaldato le griglie e i primi messinesi hanno già assaggiato questa mattina i loro famosi panini.

Il Burger King Messina si sviluppa su una superficie di 600 mq, dispone di 84 posti a sedere interni, con ampie vetrate che si affacciano sulla galleria e altre 112 sedute esterne. Il wi-fi sarà gratuito per tutti i clienti.

All’interno del Burger King lavoreranno 34 giovani messinesi, 30 nella crew e altri 4 con ruoli manageriali: numeri importanti soprattutto in una città come Messina dove l’emergenza lavoro è all’ordine del giorno.

“Abbiamo deciso di aprire a Messina perché crediamo nel nostro territorio e nel dare possibilità di crescita ai nostri giovani – ha detto Pierluigi D’Amore, presidente dell’azienda licenziataria del marchio BK”.

La costruzione del nuovo ristorante è stata accompagnata da importanti opere di restauro della Galleria Vittorio Emanuele, gravemente danneggiata da un incendio nel 2015. Rimane, però, ancora da ultimare il mosaico del pavimento, rallentato da una burocrazia sempre troppo lunga.

(1115)