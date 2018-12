Un brindisi a piazza Duomo: giorno 1 gli auguri del sindaco De Luca a Messina

31 Condivisioni Facebook Twitter

Il sindaco di Messina Cateno De Luca torna in piazza per Capodanno. Giorno 1 gennaio, infatti, il Primo Cittadino incontrerà nuovamente i cittadini per dare il benvenuto al nuovo anno con un brindisi augurale a piazza Duomo.

Dopo il discorso in programma il 31 dicembre per salutare il 2018, Cateno De Luca incontrerà nuovamente i messinesi, quindi, a piazza Duomo alle 17.00 per dare il via al 2019. L’evento sarà visibile anche in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Primo Cittadino e dovrebbe durare non più di un’ora perché alle 18.30 è previsto un secondo incontro di auguri a Santa Teresa di Riva insieme al sindaco Danilo Lo Giudice.

Ma piazza Duomo a fine anno sarà teatro anche di altri eventi. La serata del 31, infatti, è previsto il concerto di Capodanno seguito dai tradizionali fuochi d’artificio, offerti quest’anno da Caronte & Tourist.

Sempre per Capodanno, o meglio per il 31 dicembre, a partire dalle 12.30, è previsto, inoltre, il “Pranzo degli Ultimi” di Palazzo Zanca, un pasto solidale offerto ai senza tetto dall’amministrazione comunale, dal consiglio comunale e dalle circoscrizioni. L’iniziativa punta a regalare un momento di spensieratezza e un pranzo in famiglia a chi una famiglia non ce l’ha.

