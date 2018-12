Bollette Amam: Gioveni chiede l’addebito sul conto corrente

1 Condivisioni Facebook Twitter

Aggiornare le possibilità di pagamento delle bollette Amam: è questa la proposta appena formalizzata, con un’interrogazione indirizzata al presidente della Partecipata, Salvo Puccio e al Sindaco, Cateno De Luca, dal consigliere comunale Libero Gioveni.

Il Consigliere considera, infatti, antiquato l’attuale metodo di pagamento delle bollette Amam: «Nell’era della rivoluzione telematica e tecnologica – queste le dure parole di Gioveni – in cui le aziende che erogano servizi ai cittadini tentano persino di risparmiare sull’uso della carta, inviando le proprie fatturazioni “on line”, in cui dal prossimo 1 gennaio sarà obbligatorio emettere le fatture elettroniche, nell’era in cui lo snellimento delle procedure e la volontà di “sburocratizzazione” sarebbero certamente ben visti dall’utenza, anche per evitare inutili ed estenuanti code agli sportelli, ritengo che questa società, la cui governance tra l’altro è cambiata da poco tempo, non può non pensare di mettersi a passo con i tempi per offrire dei servizi migliori ai propri utenti».

L’ipotesi del Consigliere prevede la possibilità di addebito delle fatture sul conto corrente dell’intestatario della rete idrica casalinga, modalità di pagamento prevista per altri servizi, ma non per quello di Amam: «Chiedo di voler valutare concretamente – conclude – l’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi utili ad offrire agli utenti una preziosa alternativa nel sistema di pagamento delle fatture».

