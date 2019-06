Best Poster Award: al messinese Alessandro Maugeri l’ambito premio internazionale

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un’altra giovane leva dell’Università di Messina ha portato a casa un premio internazionale prestigioso: si tratta di Alessandro Maugeri, dottorando UniMe, che ha conquistato il Best Poster Award 2019 in occasione di uno dei più importanti congressi a livello mondiale sui prodotti naturali e il loro impiego in ambito farmacologico.

In occasione, appunto, del “4th International Conference on Natural Products Utilization (ICNPU): from Plants to Pharmacy Shelf” tenutosi in Bulgaria negli scorsi giorni, l’ambito riconoscimento è andato al giovane messinese che, nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato dal professor Michele Navarra dell’Ateneo Peloritano, ha portato avanti un’approfondita attività di ricerca incentrata sullo studio del profilo farmaco-tossicologico di estratti e composti bioattivi presenti nelle piante e negli alimenti.

In totale l’ICNPU, in occasione della sua quarta edizione, quest’anno, ha conferito 8 Best Poster Awards sugli oltre 240 presentati dai partecipanti provenienti da cinquanta paesi diversi sparsi in tutto il mondo e specializzati nello studio e nell’uso di prodotti sostenibili in ambito farmacologico.

Alessandro Maugeri è attualmente dottorando in Biologia applicata e Medicina sperimentale presso il Dipartimento ChiBioFarAm (Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche, ed Ambientali) dell’Università degli studi di Messina.

