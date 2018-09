Autostrada. Modifiche alla viabilità sulla Messina – Palermo a causa di lavori

6 Condivisioni Facebook Twitter

Il CAS ha disposto alcune modifiche alla viabilità che riguarderanno l’autostrada Messina – Palermo (b) al fine di svolgere alcuni interventi di manutenzione del verde su entrambe le direzioni di marcia. Le limitazioni previste riguardano a Tangenziale di Messina nella tratta che va da Barriera di Villafranca Tirrena allo Svincolo di Barcellona P.G., e negli Svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Falcone e Patti.

La circolazione non verrà interrotta ma, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in totale sicurezza, le corsie di marcia di sorpasso e di emergenza verranno parzializzate, di volta in volta, in base al tratto di strada interessato dagli interventi degli operatori. In corrispondenza dei cantieri saranno posizionati appositi cartelli che segnaleranno le modifiche e saranno disposti il divieto di sorpasso e il limite di velocità a 60 km/h. Nelle rampe degli svincoli, invece, tale limite scende a 40km/h.

I lavori, già iniziati, interesseranno entrambe le direzioni di marcia e saranno eseguiti prevalentemente in orario diurno e, se necessario, anche nelle ore notturne. Il tutto si dovrebbe concludere entro e non oltre il 23 dicembre 2018, a opera delle ditte La Rocca Multiservizi srl di Enna, Green & House srl di Caltanissetta e Giovia Vito Salvatore di Partinico a spese del Consorzio Autostrade Siciliane.

