Messina si prepara all’arrivo degli autobus elettrici, oggi workshop al Palacultura

Messina si prepara all’arrivo della nuova linea di autobus elettrici e lo fa con un workshop programmato per oggi pomeriggio a partire dalle ore 15.30 al Palacultura “Antonello da Messina”. L’incontro, finalizzato a presentare la novità alla cittadinanza, è stato promosso dal dipartimento Mobilità urbana e Viabilità e dall’Azienda Trasporti Messina (ATM).

I lavori di questo pomeriggio inizieranno con i saluti del sindaco Renato Accorinti, cui seguirà un intervento introduttivo dell’assessore alla Mobilità Urbana e alla Viabilità Gaetano Cacciola.

Il workshop, dal titolo “La nuova linea di autobus elettrici”, sarà moderato dall’ingegnere Mario Pizzino, dirigente del dipartimento Mobilità Urbana, che curerà la presentazione. Seguirà un dibattito sui trasporti urbani e la mobilità sostenibile cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’introduzione di questi nuovi mezzi pubblici è pensata per favorire gli spostamenti in città, collegando in maniera più efficiente le aree maggiormente trafficate e rendendo sempre meno necessario l’uso dell’auto privata, che potrà essere lasciata in appositi parcheggi: Gazzi sud, Zaera sud (villa Dante) e, prossimamente, nell’ex Gasometro.

Gli autobus elettrici seguiranno un percorso in parte parallelo a quello del tram, ma traslato a monte, che da piazza Castronovo porterà allo Zir, e passeranno con una frequenza di circa 10 minuti e un tempo di percorrenza stimato tra i 50 e i 60 minuti.

