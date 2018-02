Attraversamenti pedonali rialzati: domani l’inizio dei lavori in via Garibaldi

16 Condivisioni Facebook Twitter

Inizieranno domani mattina i lavori in via Garibaldi per il posizionamento degli attraversamenti pedonali rialzati. Per consentire lo svolgimento degli interventi, sono stati adottati alcuni provvedimenti viabili.

Ecco, quindi, cosa c’è da sapere per non rimanere bloccati nel traffico di lunedì mattina.

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio, dalle ore 7:30 alle 19:00, in via Garibaldi sarà possibile transitare in un’unica corsia, in corrispondenza del lato sud di largo Minutoli. La restrizione avverrà in entrambi i sensi di marcia.

Nell’altra metà della corsia sarà garantito il regolare flusso veicolare. La corsia disponibile al transito varierà durante l’arco delle due giornate, per consentire il completo montaggio dei moduli di attraversamento pedonale rialzati.

Come annunciato nei giorni scorsi, il posizionamento degli attraversamenti interesserà:

il lato sud di Largo Minutoli, in prossimità di Palazzo Zanca;

l’intersezione con via Laudamo, in prossimità del Teatro Vittorio Emanuele;

il tratto antistante la chiesa di S. Giuliano.

