Arriva a Messina la certificazione anagrafica online: ecco come funziona

100 Condivisioni Facebook Twitter

Lo ha comunicato ieri il Comune, d’ora in avanti sarà possibile richiedere la certificazione anagrafica online: vale a dire, gli abitanti di Messina potranno richiedere il rilascio di documentazione riguardante, ad esempio, il proprio stato civile o la residenza anche via internet, senza dover fare lunghe code agli uffici di Palazzo Zanca.

A sancire l’avvio delle procedure è stato il protocollo d’intesa con gli ordini professionali, siglato ieri in presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e dell’assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli: «Gli Ordini dei commercialisti e dei notai – ha dichiarato l’assessore Minutoli – hanno siglato il documento, quello degli avvocati non lo ha ancora sottoscritto e verrà formalizzato nelle prossime settimane, dopo la riunione del consiglio dell’Ordine. Da questo momento sarà possibile registrarsi sul sito istituzionale del Comune e quindi produrre certificazioni anagrafiche, di stato civile e altri atti correlati. L’utenza dovrà rivolgersi alle strutture abilitate; per noi è un grande risultato in quanto rappresenta l’attuazione di un punto del programma elettorale del sindaco De Luca e della sua Amministrazione».

Insomma, anche Messina sembra fare passi avanti in materia di semplificazione per quel che riguarda il disbrigo delle pratiche che riguardano più da vicino la vita quotidiana dei suoi cittadini. Questi ultimi, infatti, potranno accedere direttamente – o rivolgendosi agli ordini professionali accreditati – alla certificazione anagrafica online tramite il sito istituzionale del Comune, attraverso l’apposita sezione “Certificazione Online”.

Quali documenti è possibile richiedere online?

Certificati anagrafici

Stato di famiglia

Certificato di Residenza

Stato di famiglia/Residenza/Cittadinanza

Certificato di Residenza/Cittadinanza/Stato civile

Certificato di Cittadinanza

Certificato di Esistenza in vita

Certificato di Stato Libero

Risultanza di Nascita (per non nati a Messina)

Risultanza di Matrimonio (non sposati a Messina)

Certificati di stato civile

Estratto di Nascita

Estratto di Matrimonio

Certificato di Nascita

Certificato di Morte

Come funziona la certificazione anagrafica online?

Come prima cosa occorre richiedere una password presso gli uffici della Circoscrizione di riferimento o lo sportello URP di Palazzo Zanca. Una volta ottenuta è possibile accedere alla pagina della Certificazione Online”.

Subito dopo l’inserimento della password si aprirà una finestra differente a seconda se si è “singolo cittadino” o “soggetto a servizio di terzi”. I singoli cittadini, a differenza degli Ordini Professionali, potranno certificare soltanto per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.

Il certificato, nella parte inferiore, si differenzia da quello che viene rilasciato dalle Circoscrizioni comunali per la presenza di QRCODE che ne garantisce l’autenticità. Infatti, il software, una volta emesso il certificato online, produrrà una copia che viene salvata nel server del Comune. Per verificare l’autenticità di un certificato prodotto online, basterà avvicinare un qualsiasi lettore (come la fotocamera dello smartphone) di QRCODE e sul dispositivo viene visionato l’originale del documento.

È importante ricordare che, una volta effettuato il primo accesso, occorrerà modificare la password ricevuta. Successivamente, l’accreditamento avverrà attraverso lo SPID.

(860)