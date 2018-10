ATM Messina. Pubblicati i nuovi orari degli autobus, in vigore da giorno 6 ottobre

14 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Sono stati appena pubblicati sul portale ATM i nuovi orari degli autobus, che entreranno in vigore sabato 6 ottobre. Rispetto a quanto dichiarato durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione del nuovo piano invernale, è stata aggiunta la linea bus 35, che servirà la zona di Acqualadrone.

Come annunciato, il fulcro di questo nuovo piano di trasporto pubblico, sarà l’arrivo sulle strade dello Shuttle che ricalcherà i tragitti delle linee 2 e 79 per un totale di 30 km da nord a sud. I mezzi previsti saranno, nella prima fase, 10 bus, consentendo pertanto di portare 1 autobus ogni 20 minuti su questo tratto. Tutti i villaggi e le zone collinari, invece, saranno collegate alla direttrice centrale tramite un sistema a pettine.

Nonostante sia stato più volte, negli ultimi giorni, sottolineato il carattere rivoluzionario del nuovo piano di trasporto invernale ATM, i sindacati hanno già bocciato senza pietà l’intero progetto, sottolineando alcune debolezze che potrebbero mettere in ginocchio l’intero servizio.

Secondo quanto affermato dal segretario della Uiltrasporti Messina Michele Barresi, ad esempio, lo shuttle sarebbe soltanto «una navetta su gomma, piccola e insufficiente nella capienza» e la mancanza di adeguate corsie preferenziali la mancanza di adeguate corsi preferenziali rischia di farlo diventare «una più modesta corriera di paese, specialmente nelle fasce orarie di punta dei giorni feriali». Questi dubbi, però, messi nero su bianco in una nota ufficiale, potranno essere sciolti soltanto sabato, quando si avrà il via ufficiale del nuovo orario.

Per quanto riguarda gli autobus, confermato il cambio delle numerazioni per le linee. Alcune effettueranno soltanto il collegamento tra i villaggi o le zone collinari e la direttrice percorsa dallo Shuttle. Altre, invece, avranno come capolinea lo Zir, Villa Dante e il Cavallotti.

Tutti i nuovi orari degli autobus a Messina sono consultabili a questo link.

