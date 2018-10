ATM Messina. Arrivano nuove modifiche ad orari e percorsi degli autobus

48 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo solo dieci giorni dall’entrata in vigore del nuovo piano invernale ATM, l’azienda trasporti ha deciso di applicare già delle modifiche agli orari e ai percorsi di diverse linee bus. Il motivo? Sono già emersi troppi errori in quello che doveva essere il nuovo e rivoluzionario servizio di trasporto pubblico e bisogna correre ai ripari. Gli errori riguardano sia il vero protagonista del nuovo piano ATM, ovvero lo Shuttle, sia gli autobus che servono i villaggi.

Per quanto riguarda lo Shuttle, se da un lato il problema dei ritardi sembra essere stato risolto con una massiccia presenza della Polizia Municipale lungo il suo percorso, pronta a multare gli automobilisti indisciplinati che ne impediscono il passaggio, dall’altro ATM ha deciso di modificare gli orari di alcune corse e di inserire autobus più grandi negli orari di maggiore affluenza.

Per i collegamenti con i villaggi, sono state fatte alcune modifiche importanti a diverse linee bus in modo da rendere più efficiente il sistema di collegamento a pettine, altro elemento fondamentale su cui si basa il nuovo piano invernale ATM.

I nuovi orari i percorsi dei bus saranno attivi da sabato 20 ottobre.

Di seguito l’elenco completo delle modifiche:

Linea 1 (Shuttle), modifica degli orari nelle corse giornaliere ed inserimento di due bus di maggiore capienza (18 metri) per le corse delle ore 6.55 da via Circuito (Padre Pio) e delle 6.30 da Giampilieri Superiore (corsa studenti fino a viale Giostra);

Linea 4 (S. Stefano Briga), riduzione del tragitto con capolinea S. Stefano Briga – Stazione FS Galati, con relativo aumento a 16 corse giornaliere;

Linea 6 (Tipoldo – villaggio UNRRA), modifica del percorso con passaggio dal villaggio UNRRA e dalla via Marco Polo con uscita Largo La Rosa Minissale;

Linea 13 (Messina 2), variazione al tragitto con passaggio da villa Dante;

Linea 14 (Camaro – Zaera), modifica del percorso con passaggio da Villa Dante;

Linea 17 (Città Nuova), variazione del tragitto in andata e ritorno, Città Nuova – torrente Trapani – viale Regina Margherita – viale Boccetta – corso Cavour – via T. Cannizzaro – Cavallotti;

Linea 20 (San Licandro), modifica del percorso in andata e ritorno, Citola – Conca D’Oro – San Licandro – viale Regina Elena – viale Regina Margherita – viale Boccetta – corso Cavour – via. T. Cannizzaro – Cavallotti;

Linea 21 (Circonvallazione), variazione del tragitto in andata e ritorno, Cavallotti – via La Farina – viale Europa – viale Italia – viale P. Umberto – Viale Regina Margherita – Viale Giostra;

Linea 26 (Salice), modifica del percorso, in andata e ritorno, con ripristino del tratto Marmora – Ponte Gallo;

Linea 27 (Marotta – Faro Superiore), variazione del tragitto in andata e ritorno, Marotta – Curcuraci – Faro Superiore – Panoramica – torrente Guardia – via Consolare Pompea – terminal Annunziata;

Linea 31 (Sperone – Torre Faro), modifica del percorso in andata e ritorno, c/da Badessa – Serri – Ospedale Papardo – via Consolare Pompea – via Circuito – Padre Pio – Faro – Istituto Marino.

Infine per ottimizzare le coincidenze con la Linea 1 – Shuttle, sono stati rimodulati gli orari dei seguenti bus:

Linea 3 (Pezzolo); Linea 5 (Galati – Mili); Linea 8 bis (S. Lucia Sopra Contesse); Linea 9 (San Filippo Superiore – CEP); Linea 32 (Ponte Gallo –Papardo); Linea 35 (Acqualadrone ).

(323)