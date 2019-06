ATM: arriva l’orario estivo. Come cambiano i bus a Messina

51 Condivisioni Facebook Twitter

Con l’arrivo della stagone calda arriva puntuale anche l’orario estivo dei autobus a Messina. Atm ha annunciato, infatti, che da domani orari e percorso di bus e shuttle in città subiranno delle variazioni. Il cambiamento più significativo che entrerà in vigore è il potenziamento del servizio di trasporto pubblico da e per le località balneari. ma non sarà l’unica novità: ecco tutte le modifiche che entreranno in vigore.

Modifiche linea Shuttle 100

Da sabato 22 giugno la Linea Shuttle 100 notturno verrà esercitata attraverso 5 bus con una frequenza nella zona sud di 45 minuti. Per la presenza di numerosi locali notturni, nella zona nord la cadenza rispetterà una media di circa 30 minuti circa e il percorso prevede il transito all’interno del villaggio di Torre Faro.

Modifiche linee bus

Da sabato 29 giungo le modifiche interesseranno:

la Linea 2 (Altolia – Briga Superiore – Galati S. Lucia) che servirà anche il villaggio di Galati S. Lucia;

le Linee 3 (Pezzolo), 4 (S. Stefano Briga), 5 (Mili S. Pietro), 6 (Tipoldo) e 10 (S. Giovannello) subiranno alcune variazioni di orario;

per la Linea 7 (Zafferia) e la Linea 9 (S. Filippo Superiore – villaggio CEP) sarà invece ripristinato il capolinea a villa Dante con modifiche di orario;

la Linea 16 (Montepiselli) modificherà il percorso in andata e ritorno con variazione di orari, transitando da viale Italia, viale Europa e ospedale Piemonte, IRCCS Bonino Pulejo;

la Linea 17 (Città Nuova) varierà il percorso e gli orari, con transito in andata dal Torrente Trapani e al ritorno da viale Regina Margherita;

la Linea 21 (Circonvallazione) prolungherà il tragitto sino al Terminal Annunziata-Museo, sarà potenziato il servizio per i residenti del luogo con una frequenza che si attesta di 60 minuti rispetto ai 120 minuti del precedente esercizio, al fine di favorire gli ingressi e le visite alle cliniche presenti lungo il percorso del bus;

la Linea 20 (S. Licandro) e la Linea 22 (Conca D’Oro) verranno accorpate transitando in andata, da Cavallotti, via S. Maria Alemanna, viale San Martino, via I Settembre, via C. Battisti, via T. Cannizzaro, corso Cavour, viale Boccetta, via Garibaldi, viale Giostra, viale Regina Elena, viaa S. Licandro, a sinistra bar Rizzo, S. Licandro Alto, Conca D’Oro (Via Fiore) e contrada Citola; al ritorno, da contrada Citola, Conca D’Oro (Via Leonardi), viale Annunziata, a destra viale Regina Elena, clinica Cappellani, viale Giostra, via Garibaldi, via C. Battisti, via T. Cannizzaro e Stazione Centrale;

la Linee 29 (Castanea) e la Linea 30 (Curcuraci) modificheranno il tragitto transitando alternativamente tra i villaggi di Castanea, Masse e Curcuraci percorrendo il viale Giostra o la via Consolare Pompea;

per la Linea 32 (Ponte Gallo) verrà ripristinato il capolinea al Terminal Annunziata – Museo, saranno modificati gli orari e verrà potenziato il servizio con una frequenza che si attesta sui 60 minuti;

la Linea 33 (Ponte Gallo Via A/20) subirà variazioni di orario. Infine dal primo luglio il servizio Torri Morandi sarà effettuato con l’utilizzo di 2 bus navetta.

Le modifiche dei percorsi e degli orari sono consultabili sul sito aziendale www.atm.messina.it.

