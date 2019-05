Arrivano i rinforzi. Da domani otto nuovi bus ATM a Messina

10 Condivisioni Facebook Twitter

Arrivano i rinforzi. Da domani ATM avrà a disposizione otto nuovi bus che andranno a implementare il parco automezzi dell’Azienda Trasporti Messina. Una svolta non indifferente che andrà senza dubbio a migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico in città. Per ufficializzare l’arrivo dei nuovi autobus, domani mattina si svolgerà una vera e propria conferenza stampa, alla presenza del sindaco Cateno De Luca, del vicesindaco e assessore con delega alla Mobilità Salvatore Mondello e del presidente dell’Azienda Trasporti Messina Giuseppe Campagna.

Non si tratta, però, di bus elettrici, che da qualche settimana sono già arrivati sulle strade di Messina, ma di “normali” vetture a gasolio.

Quali sono le caratteristiche di questi nuovi bus?

due vetture sono della casa automobilistica Volvo, hanno una capienza di 150 viaggiatori ed una lunghezza di 18 metri ;

; una vettura è della società tedesca Man, capienza di 150 viaggiatori ed una lunghezza di 18 metri;

ed una lunghezza di 18 metri; quattro bus sono della casa automobilistica Mercedes Citaro, hanno una lunghezza di 12 metri per 100 posti;

per 100 posti; un bus BMC alios da utiizzare per i percorsi autostradali.

L’arrivo dei nuovi bus a Messina è il risultato una nuova transazione che ATM ha stipulato con la ditta Basco relativamente ad un contenzioso di parecchi anni fa.

Autobus nuovi vuol dire servizio migliore, vuol dire garanzia di rispetto degli orari e soprattutto vuol dire migliorare la qualità della vita dei messinesi.

(186)