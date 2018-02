Arriva oggi a Messina il Museo Navigante della Marina

80 Condivisioni Facebook Twitter

Il Museo Navigante della Marina arriva oggi a Messina. La goletta Oloferne, costruita proprio nella città dello Stretto nel 1944, verrà ormeggiata nella Base Navale di Marisicilia, vicino il Forte San Salvatore.

Domani, martedì 13 febbraio, sarà possibile visitare l’imbarcazione dalla 9 alle 13. Per l’occasione sarà aperto al pubblico anche il Forte San Salvatore per dare la possibilità a tutti i messinesi di scoprire la Sala Storica dei fari, in cui viene illustrata l’evoluzione dei Fari della Sicilia.

La goletta Oloferne sta navigando nei mari Adriatico e Tirreno, facendo tappa nelle città e nei borghi marinari, per far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale conservato nei musei e nei presidi marinari. Il suo viaggio si concluderà a Sète, in Francia, dove il Museo Navigante sarà ospite, in rappresentanza dei musei italiani, alla manifestazione marittima Escale à Sète.

Il Museo Navigante è la prima iniziativa itinerante finalizzata alla promozione dei Musei del mare e della marineria d’Italia ed è organizzata con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

