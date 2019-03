Arriva a Messina il casting per il nuovo film di Salvo D’Angelo: Terra nera 2

129 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo il successo raggiunto con il film “Terra nera”, proiettato al Cinema Apollo il 12 e il 26 febbraio scorso, partono i casting per “Terra Nera 2”. Le audizioni si svolgeranno a Messina, martedì 2 e giovedì 4 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, presso la sede dell’Accademia delle Belle Arti (ABAM), sita in via Macello Vecchio.

Il nuovo progetto cinematografico di Salvo D’Angelo sarà realizzato e prodotto dall’Associazione MaryWebEventy e dalla Giaguaro Film. Si tratta di un enorme lavoro di preparazione con un budget ridotto al minimo, ma che non scoraggia i due responsabili che non solo dirigeranno sul set ma provvederanno anche alla realizzazione delle riprese.

Il casting consiste in una video-intervista, ed è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Non sono richieste particolari precedenti esperienze recitative. Chi vorrà partecipare dovrà portare con se un documento di identità valido ed il curriculum (soltanto se ha già preso parte ad altri lavori). Il nuovo film che verrà girato a Messina e provincia a partire dai primi giorni di maggio. Le iscrizioni alle selezioni, grazie alla collaborazione di CostaJonicaWeb.it, MediaPartner, possono anche avvenire online.

Salvo D’Angelo noto a Messina per i suoi precedenti lavori come “Mafia My Love” e altri diversi corti, sarà affiancato da Tito Lanciano sceneggiatore e regista del film “Malaspina”, prodotto da MaryWebEventy, girato in Calabria e Sicilia e che sarà presentato a fine settembre 2019 nelle sale cinematografiche delle due regioni.

(746)