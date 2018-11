Messina. AMAM annuncia: «L’acqua torna potabile anche a Gesso»

2 Condivisioni Facebook Twitter

Anche a Gesso l’acqua torna potabile. Ad annunciarlo è AMAM che in un comunicato scrive: «Tornano nella norma i valori dell’acqua immessa in rete a Gesso, prelevata venerdì scorso, in uscita dal serbatoio e dalla fontana pubblica del villaggio». Le anomalie nell’acqua erano state rilevate lo scorso lunedì, quando la società partecipata aveva diffuso l’annuncio di non bere l’acqua in via S. Jachiddu, viale dei Tigli, villaggio S. Stefano Medio e villaggio Gesso.

Ad oggi la situazione è tornata alla normalità in tre delle quattro zone. Non sono ancora del tutto conformi ai parametri normali, gli esiti dei prelievi effettuati a Santo Stefano Medio. Per questo motivo AMAM rende noto che continuano i campionamenti nei punti di monitoraggio e si invitano ancora gli abitanti a non fare uso potabile dell’acqua distribuita in rete.

