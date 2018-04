“L’amore tra uguali non è così diverso”: Zancle LGBT risponde a Bramanti

0 Condivisioni Facebook Twitter

!L’amore tra uguali, non è così diverso”. Questa la risposta di Zancle LGBT, accompagnata da un “foto-comunicato”, alla frase del candidato sindaco Dino Bramanti che lo scorso sabato, durante la conferenza stampa congiunta con l’avversario Cateno De Luca, ha detto: «Poi ci pigliano per gay».

«Una battuta non solo di cattivo gusto – commenta l’associazione – ma che non ha fatto ridere nessuno. Comicità di questo tipo non la fanno neanche più nei film di natale dei Vanzina. L’Italia è cambiata, anche Messina ha diritto a un po’ più di intelligenza, a qualche briciolo di dignità nel discorso pubblico della sua classe dirigente».

Così l’associazione si muove in difesa della libertà di ogni singolo individuo di scegliere chi amare e: «In difesa dell’intelligenza e dell’umorismo».

«Speriamo che il seguito della campagna elettorale sia migliore di quello visto finora» conclude Zancle LGBT.

(20)