AMAM. Lavori a Ritiro: possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Messina

Possibili disagi nelle prossime ore a Messina: l’Enel sta svolgendo dei lavori a Ritiro e, comunicano da AMAM, potrebbero verificarsi disagi e disfunzioni nell’erogazione dell’acqua per le aree che dipendono dall’impianto idrico della zona.

A essere coinvolti saranno soprattutto gli abitanti di via Palermo alta, Ritiro, Badiazza e San Michele. Per svolgere gli interventi previsti alla struttura, infatti, ENEL dovrà sospendere l’alimentazione elettrica degli impianti di pompaggio d’acqua per l’intera mattinata. La distribuzione idrica, specificano da AMAM, potrebbe quindi risentirne “sia nei tempi che nella durata”.

Ogni nuovo aggiornamento sarà comunicato tempestivamente dall’Azienda Meridionale Acque di Messina.

