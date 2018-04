Amam. Guasto riparato. Da domani torna l’acqua a Messina nord e nei villaggi collinari

27 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Nella giornata di ieri i tecnici di AMAM hanno riparato il guasto che impediva l’erogazione di acqua verso i villaggi collinari e la riviera Nord della città. Il servizio tornerà attivo a pieno regime nella giornata di domani, mercoledì 18 aprile.

Nello specifico, l’interruzione del servizio di erogazione è stata causata da un guasto alla condotta, del diametro di 600 millimetri, che collega il serbatoio di Montesanto alla rete di distribuzione che serve, appunto, i villaggi collinari e la riviera nord di Messina.

Il problema è stato risolto ieri, dopo una giornata di lavoro dei tecnici dell’Azienda Meridionale Acque Messina, e l’erogazione idrica sta pian piano riprendendo, ma non si tornerà alla piena funzionalità del servizio prima di domani.

Queste le zone interessate dal guasto: Camaro Mito, Camaro S. Luigi, via Polveriera, Tremonti, viale Boccetta, Contrada Scoppo, viale Giostra, Annunziata bassa, Annunziata Alta, S. Licandro, Panoramica, Ganzirri, Ospedale Papardo, Ospedale Ortopedico, Reginelle, Curcuraci, Torre Faro, Castanea, Masse.

Di seguito, gli orari di distribuzione dell’acqua per le aree in cui l’erogazione non è ancora tornata a pieno regime:

zona Tremonti – dalle ore 4.00 alle ore 11.00;

– dalle ore 4.00 alle ore 11.00; viale Annunziata – dalle ore 1.00 di domani (il serbatoio è stato riempito);

– dalle ore 1.00 di domani (il serbatoio è stato riempito); via S. Jachiddu – dalle ore 4.00 alle ore 11.00;

– dalle ore 4.00 alle ore 11.00; S. Licandro – dalle ore 9.30 alle ore 14.00;

– dalle ore 9.30 alle ore 14.00; viale dei Tigli – dalle ore 13.00 alle ore 16.00;

– dalle ore 13.00 alle ore 16.00; Torre Faro e Ganzirri – dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

