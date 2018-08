AMAM. Guasto a Gesso, sconsigliato utilizzare l’acqua per “usi umani”

8 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. A causa di lavori urgenti per la riparazione di una condotta idrica, l’AMAM invita gli abitanti del villaggio di Gesso a non usare l’acqua per “usi umani”. Per ovviare ai conseguenti disagi, un’autobotte dell’Azienda sarà parcheggiata nella piazza del paese e distribuirà acqua potabile fino a lavori ultimati.

Il guasto è avvenuto nelle scorse ore, ha interessato una condotta di distribuzione in via Onofrio Gabriele e richiederà la sostituzione dell’intera linea. I tecnici di AMAM sono già al lavoro ma, specifica la Società: «In casi come questo, non è possibile garantire che l’acqua in distribuzione sia idonea per l’uso umano, prima di aver eseguito tutti gli opportuni controlli».

Da oggi, dunque, insieme agli interventi sulla rete, sarà avviata una campionatura finalizzata ad analizzare l’acqua in erogazione. Per cautela, quindi, si sconsiglia di utilizzarla per “usi umani” – come cucinare, bere o lavarsi – sino al completamento dei lavori.

Una volta risolto il problema e ultimate le analisi necessarie, l’Azienda comunicherà tempestivamente il ritorno alla normale distribuzione idrica.

